Milan ricaricato dal derby: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

A due giorni di distanza non si placa l'entusiasmo del Milan dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, meritatissima. A prendersi la scena, giustamente, è l'allenatore rossonero Paulo Fonseca che con le sue scelte coraggiose ha saputo letteralmente "ingabbiare" i nerazzurri e interrompere una striscia consecutiva di sconfitte che contro la squadra di Simone Inzaghi durava da sei partite. Oggi solo la Gazzetta dello Sport mette ancora in prima pagina il tecnico lusitano.

Così titola la rosea questa mattina: "Milan, ora sei mio. La rivincita di Fonseca". Nel sottotitolo invece si aggiungono le motivazioni: "Diavolerie tattiche, idee decise, scelte e coraggio: così il portoghese si è preso rossoneri. Adesso non vuole più fermarsi". Nè Tuttosport nè il Corriere dello Sport inseriscono il Milan in apertura, anche se il quotidiano di Roma parla in maniera accesa dell'Inter: "Dalle stelle allo stallo. Inter, sindrome da scudetto. Lautaro e i big sono in crisi". Quindi il QS che mette in primo piano Fonseca ma ci va cauto: "Milan, il derby per ripartire. Fonseca rischia ancora, la svolta è da confermare".