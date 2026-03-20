Milan, riecco Rabiot contro il Torino. Ballottaggio Ricci-Fofana

Milan, riecco Rabiot contro il Torino. Ballottaggio Ricci-FofanaMilanNews.it
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Oggi alle 09:09Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Nel Milan che domani affronterà il Torino a San Siro ci sarà un ritorno importante in mezzo al campo dove si rivedrà Adrien Rabiot, assente domenica scorsa contro la Lazio per squalifica. Con lui ci sarà ovviamente Luka Modric, mentre per il terzo posto nella mediana milanista contro i granata c'è un ballottaggio aperto visto che ieri in allenamento Max Allegri ha provato tra i titolari sia Youssouf Fofana che Samuele Ricci. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

30° TURNO DI SERIE A ENILIVE - IL PROGRAMMA

Venerdì 20 marzo

ore 18.30, Cagliari-Napoli
ore 20.45, Genoa-Udinese

Sabato 21 marzo

ore 15, Parma-Cremonese
ore 18, Milan-Torino
ore 20.45, Juventus-Sassuolo

Domenica 22 marzo

ore 12.30, Como-Pisa
ore 15, Atalanta-Verona
ore 15, Bologna-Lazio
ore 18, Roma-Lecce
ore 20.45, Fiorentina-Inter