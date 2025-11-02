Milan-Roma alle 20.45. Il QS: "Allegri lancia Nkunku e Leao. Ma Gasp può fuggire in vetta"

Milan-Roma promette spettacolo, soprattutto per la posta che c'è in palio. Essendo ancora la decima giornata di campionato è difficile pensare che questa partita possa già essere decisiva, ma un minimo di equilibri li sposterà, soprattutto nelle ambizioni e nelle convinzioni delle due squadre.

In merito a questa sfida Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato "Allegri lancia Nkunku e Leao. Ma Gasp può fuggire in vetta", ma il passo falso del Napoli contro il Como può dare morale sia ai giallorossi che al Milan, che vincendo potrebbe recuperare i due punti persi contro il Pisa e portarsi a -1 dal Napoli capolista.