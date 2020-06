C’è spazio anche per il big match in programma domani pomeriggio a San Siro sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport ine edicola questa mattina. "Milan-Roma, istruzioni per gli Usa", titola la rosea, che poi aggiunge: "Singer contro Pallotta tra conti in rosso e una Champions lontana. Domani nel derby d’America ci sarà anche Ibra: partirà in panchina".