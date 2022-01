Milan-Roma, un duello a tinte americane. Tuttosport: "Derby sugli spalti"

La sfida di questa sera a San Siro sarà anche sugli spalti. Il match a tinte americane tra Elliot e Friedkin è la faccia americana della medaglia, un confronto tra due realtà che hanno tanto in comune. Come riporta Tuttosport, il fondo Elliot è sicuramente più avanti nel percorso di crescita del Club e della squadra, ma a suo favore ci sono le due stagioni di lavoro in più rispetto agli inizi della compagine che ora guida la Roma. La strada percorsa, però, è sostanzialmente la stessa: una rosa costruita su un mix di giovani talenti e leader esperti, più una guida che traina la squadra. A Milano c'è Ibrahimovic, eccezione anche in termini di ingaggio rispetto ai compagni, a Roma c'è Mourinho. I due, icone del pallone che hanno condiviso pezzi di carriera, sono i fari di due proprietà che vivono oltreoceano. La sfida di stasera è quindi il quarto atto di un duello tutto americano che per ora vede in vantaggio la proprietà rossonera, con due vittorie e un pareggio a suo favore.