A breve (forse già in giornata) ci sarà l’annuncio del rinnovo di Davide Calabria fino al 2025. Come riporta Tuttosport, il terzino diventerà ancor di più il giocatore con militanza più lunga in rossonero, visto che il suo cammino è iniziato nelle giovanili e questa è la settima stagione in prima squadra.