"Stellina greca per i rossoneri": titola così questa mattina Tuttosport in merito all'interesse del Milan per Sotiris Alexandropoulos, centrocampista classe 2001 del Panathinaikos. Il giovane mediano è stato seguito da vicino anche dagli osservatori del club di via Aldo Rossi che lo hanno visionato in due occasioni nelle ultime due settimane.