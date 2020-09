Milan, Tuttosport: "Il giorno di Ibra"

Ieri è stato il giorno di Ibra. Lo svedese, infatti, dopo aver firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2021, si è recato a Milanello per sostenere il primo allenamento con la squadra. Come riporta Tuttosport, le sue condizioni fisiche non sono apparse molto diverse da quelle brillanti con cui, meno di un mese fa, ha chiuso la stagione. Lo svedese potrebbe giocare già domani in amichevole contro il Novara, o più probabilmente nella suggestiva sfida di sabato sera a San Siro contro il Monza di Berlusconi e Galliani.