Milan, Tuttosport: "Operazione rientro. Giovedì tocca a Kessié e Ibra"

I giocatori del Milan che avevano lasciato l’Italia dopo lo stop al campionato imposto dall’emergenza Coronavirus stanno rientrando a Milano. Sono già tornati Calhanoglu, Kjaer, Begovic, Saelemaekers, Leao e Bennacer, pronti per cominciare le due settimane di quarantena. Oggi, invece, toccherà a Castillejo, Paquetà, Rebic e Krunic. Come riporta Tuttosport, Kessie - volato in Costa D’Avorio - è alle prese con problemi di organizzazione voli, mentre Ibrahimovic, prima di rientrare, vuole avere la certezza che ci sia il via libera per la ripresa degli allenamenti.