"Pobega prenota un posto", scrive questa mattina Tuttosport. Un posto al Milan, s’intende. Come evidenzia il quotidiano torinese, "il centrocampista, di proprietà del club rossonero e in prestito allo Spezia, sta facendo continui progressi. In sole 6 presenze alla prima stagione in Serie A ha già segnato 2 gol. Pioli e la dirigenza puntano molto su di lui".