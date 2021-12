"Assalto alla vetta". È il titolo che l'edizione odierna di Tuttosport dedica al Milan in vista dell'impegno di oggi a San Siro. "Calendario e tempo alleati del Diavolo", scrive il noto quotidiano sportivo torinese, che poi aggiunge: "Una vittoria per mettere pressione al Napoli (e all’Inter). Con la Salernitana occasione per Pellegri titolare".