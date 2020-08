Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina si sofferma sulla trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic. Le parti sono vicine - si legge - con il Milan che ha alzato la sua proposta a 6 milioni complessivi contro i 7 richiesti inizialmente da Ibra, che ha visto e apprezzato lo sforzo profuso dalla società per tenerlo alla corte di Pioli. Tra oggi e domani lo svedese darà la risposta definitiva.