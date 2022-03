Milan, Tuttosport titola: "In attacco pressing su Origi"

MilanNews.it

© foto di ALESSANDRO TEDESCHI

Si parla anche del Milan, o meglio, delle mosse di mercato della società di via Aldo Rossi sulla prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport. “In attacco pressing su Origi”, titola il noto quotidiano torinese, che poi aggiunge: “La punta belga in scadenza con il Liverpool è la prima scelta dei rossoneri che libererebbero risorse economiche per gli altri ruoli”.