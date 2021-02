Milan, Tuttosport titola: "Scatta Bennacer"

"Scatta Bennacer", titola il quotidiano Tuttosport parlando del centrocampista, che a Belgrado, contro la Stella Rossa, dovrebbe partire dal primo minuto. Per lui sarà un test importante in vista del derby, un tagliando necessario - scrive il giornale torinese - per aumentare i minuti nelle gambe e per arrivare alla stracittadina di domenica in una condizione sempre più ottimale. Ritmo e precisione, dinamismo e letture, è questo che ci si aspetta dall’ex Empoli. Pioli si affiderà a lui, almeno all’inizio della partita, con una possibile staffetta con Tonali.