Milan-Zaniolo, Tuttosport: "Brahim al Real? Il Milan pronto a calare il jolly"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Brahim al Real? Il Milan pronto a calare il jolly": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che questo "jolly" ha un nome e un cognome, vale a dire Nicolò Zaniolo. L'ex Roma, oggi al Galatasaray, vuole ritornare in Italia e già a gennaio i rossoneri avevano provato a portarlo a Milanello, ma i giallorossi non accettarono l'offerta milanista. Per prenderlo dai turchi servirà comunque una cifra importante, circa 30 milioni di euro.