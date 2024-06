Milan-Zirkzee, la Gazzetta: "Si sono scelti ma c'è il nodo procuratore"

Continuano le trattative del Milan per portarsi a casa al più presto Joshua Zirkzee, centravanti olandese del Bologna che si libera dal 1° luglio con una clausola da 40 milioni di euro. La volontà del club è chiarissima da diverse settimane e anche il calciatore gradirebbe vestire il rossonero e rimanere a giocare nel campionato italiano. Ciò che manca, però, è l'intesa con l'agente del calciatore, Kia Joorabchian. Ed è proprio su questo accordo da ricercare che verte il pezzo proposto dalla Gazzetta dello Sport questa mattina.

Scrive la rosea: "Zirzkee all'ultimo ostacolo. L'olandese e il Milan si sono già scelti ma c'è il nodo procuratore". Quindi viene approfondita la trattativa: "Altre conferme, Joshua vuole restare in Italia. Furlani tratta con l'agente per le commissioni. Clausola a luglio, c'è da aspettare". La clausola sarà attivabile dal 1° luglio al 15 agosto, dunque bisognerà aspettare ancora circa tre settimane in ogni caso. Secondo quanto viene riportato l'agente Joorabchian potrebbe arrivare a Milano nei prossimi giorni e incontrarsi direttamente con il Milan: la richiesta è di 15 milioni di commissioni, troppo alta per il club rossonero.