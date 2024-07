Morata domina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani

La notizia del giorno in casa Milan è senza dubbio la chiusura dell'affare Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, tornato a Madrid ieri per festeggiare la vittoria dell'Europeo da capitano, ha comunicato all'Atletico la sua intenzione di accettare l'offerta del Milan che pagherà dunque i 13.5 milioni previsti dalla clausola. Nella giornata di ieri è arrivata anche la conferma sulle visite mediche che si svolgeranno tra domani e giovedì. Inevitabile dunque che il centravanti spagnolo sia il centro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Italia.

La Gazzetta dello Sport non usa mezzi termini questa mattina: "Morata è del Milan. Fonseca ha il suo numero nove". E poi nel sottotitolo i termini della trattativa: "Pagata la clausola: all'Atletico 13.5 milioni. Dalla festa con la Spagna alle visite in rossonero". Il Corriere dello Sport in taglio laterale riporta: "Morata al Milan fino al 2028". E poi aggiunge: "Pagato 13 milioni: domani sosterrà le visite". Quindi Tuttosport che recita così: "Morata al Milan. Le nozze a Madrid". E poi nel sottotitolo: "Sarà pagata la clausola da 13 milioni. Contratto di 4 anni più opzione, poi visite e vacanze. L'Atletico conferma". Infine c'è il QS che scrive: "Un campione per il Diavolo. Milan-Morata ci siamo: un quadriennale per Alvaro".