Morfeo: "Inter e Milan si giocheranno lo scudetto fino in fondo"

In merito alla corsa scudetto tra Milan e Inter, il doppio ex Domenico Morfeo ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Inter e Milan si giocheranno lo scudetto fino in fondo, sono le più forti e le più continue. Il pari dell’Inter con l’Atalanta, per di più in trasferta, è nella logica delle cose: non si può vincere sempre. E poi la squadra veniva dal successo in Supercoppa, c’era un po’ di stanchezza".