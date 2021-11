Moviola CorSport: "Male Manganiello: Raspadori-rosso. Ferrari, era rigore"

"Moviola Milan-Sassuolo, Male Manganiello: Raspadori-rosso; Ferrari, era rigore" scrive il Corriere dello Sport. Bocciati l'arbitro Manganiello e il Var Ghersini. Secondo la moviola, manca un rosso a Raspadori per un intervento con il piede a martello su Bennacer ("anche se ritrae la gamba, è un intervento potenzialmente pericoloso, da rosso"). Manca anche un rosso a Theo Hernandez che spinge via Frattesi (il rossonero era già ammonito, secondo giallo assente). Proteste rossonere per un fallo di mani in area di Ferrari ("Ferrari ha il braccio destro appoggiato alla schiena di Chiriches, ma poi lo stacca e lo sposta, finendo per colpire il pallone: OFR e rigore"). Giusto il rosso a Romagnoli, dubbi su un tocco di Diaz in area rossonera ("più ascella che braccio"). Bocciato Ghersini, voto 4,5: "in viaggio-premio a Lissone?".