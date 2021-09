Moviola Gazzetta - Cakir ha danneggiato il Milan: severo il secondo giallo a Kessie, non c'era il rigore per l'Atletico

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza nel dettagli questa mattina gli errori arbitrali dell'arbitro Cakir nel match tra Milan e Atletico Madrid di ieri sera. In merito all'espulsione di Franck Kessie per doppia ammonizio, la Rosea scrive: "Kessie prende due gialli tra il 15’ e il 29’, lasciando i rossoneri in dieci: il primo è per una trattenuta su Llorente (ferma azione potenzialmente pericolosa), il secondo per un intervento sempre su Llorente, entrando alle spalle. Un’ingenuità, ma decisione troppo severa quella dell’arbitro turco, che nella ripresa nemmeno fischierà un fallo simile (pestone) di De Paul su Tonali". Inesistente nel finale il rigore concesso agli spagnoli: "Al 93’ il rigore che consegna i tre punti all’Atletico. Cakir vede, sbagliando, un tocco di braccio di Kalulu e indica il dischetto, più a sensazione che per aver valutato la dinamica. Il check del Var conferma, ignorando che il pallone sbatte sul milanista dopo un tocco di mani del giocatore dell’Atletico Lemar. Un’azione che Cakir doveva rivedere al monitor, ma non per il Var Bitigen".