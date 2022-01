Moviola Gazzetta: "Di Bello sceglie bene nell'area, ma lo fa meno con i cartellini"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza gli episodi arbitrali di Milan-Juventus di ieri sera, in particolare i due rigori chiesti dalle due squadre (Alex Sandro su Calabria nel primo tempo e Messias su Morata nella ripresa): secondo la Rosea, però, in entrambi i casi si tratta di interventi troppo leggeri e dunque Di Bello ha fatto bene a non fischiare nulla. Non è invece stata del tutto corretta la gestione dei cartellini dell'arbitro visto che mancano i gialli a McKennie, Bentancur, Diaz e Cuadrado.