Moviola Gazzetta: il rigore al Verona andava tolto, giusto quello per il Milan

La Gazzetta Sportiva in edicola questa mattina analizza gli episodi arbitrali di Milan-Verona di ieri, in particolare i due rigori concessi: non c'era quello dei veneti perchè dalle immagini si vede benissimo che è Kalinic a fare fallo su Romagnoli e non viceversa. Questo il commento della Rosea: "A velocità normale, si può essere anche tratti in inganno, perché il milanista tocca senz’altro l’attaccante croato. E Prontera concede il rigore. Ma al video non si può non vedere che è Romagnoli a prendere posizione e Kalinic, in ritardo, gli mette le gamba davanti e quindi è lui a fare fallo. Questo rigore andava tolto". Corretta invece la decisione dell'arbitro Prontera che nella ripresa ha concesso un penalty anche al Milan per un fallo evidente di Faraoni su Castillejo.