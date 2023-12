Muriel ricaccia il Milan nella crisi: le prime pagine dei principali giornali sportivi

Alla fine ci ha pensato Muriel con il tacco a decidere la sfida tra Atalanta e Milan all'ultimo respiro. I rossoneri, così, sono ricacciati nella crisi in cui, vista la prestazione, sarebbero capitolati nuovamente anche se il colombiano non si fosse inventato la prodezza e la partita fosse finita in parità. Una prestazione troppo negativa da parte della squadra di Pioli che fa ripiombare il Milan nelle solite incertezze di questa travagliata prima parte di stagione. Di seguito si riportano le principali prime pagine dei quotidiani sportivi.

Ovunque si fa riferimento al "tacco" ed è inevitabile: bisogna ammettere che il gol di Muriel è stato un colpo di genio, come raramente se ne vedono su un campo di gioco e merita le prime pagine. Così come se le merita un Milan a pezzi. La Gazzetta dello Sport questa mattina titola: "Milan, morale sotto il tacco". Nell'occhiello una notazione efficace: "Diavolo senz'anima: pareggia due volte, poi cade". Il Corriere dello Sport non varia molto: "Tacco di Muriel, il Milan affonda". Si leggono anche titolo e incipit del pezzo di Franco Ordine sulla posizione di Stefano Pioli: "Pioli indifeso alla resa dei conti". Quindi Tuttosport che segue la linea dei colleghi: "Il tacco di Muriel schiaccia il Milan. Pioli, sono guai"