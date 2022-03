MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Spareggio scudetto". Così il Corriere della Sera definisce la partita in programma questa sera allo stadio Maradona: "Una sfida verità per Napoli e Milan dove la posta in palio è il titolo", scrive il noto quotidiano, che poi aggiunge: "Osservati speciali Osimhen e Leao. C'è anche Ibra con una voglia speciale".