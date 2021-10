Nesta: "In questo Milan c’è grande chiarezza di idee e visione comune, scudetto possibile"

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport il rendimento del Milan di Pioli in questa prima parte della stagione: "In questo Milan c’è grande chiarezza di idee e visione comune: la società sceglie giocatori funzionali all’allenatore e nel gioco vengono esaltati. E’ un’ottima squadra, probabilmente non la più forte: ma se non remano tutti dalla stessa parte fai fatica anche se hai un gruppo pieno di campioni. Scudetto possibile? Certo che sì, Milan e Napoli hanno l’occasione della vita. Il Milan è ormai da anni lassù, sa gestire le pressioni: l’esperienza li porterà a compiere le scelte migliori".