Nico Gonzalez punta il Milan, Tuttosport: "Nel mirino c'è San Siro"

Non è stato un grandissimo inizio quello di Nico Gonzalez alla Juventus. L'argentino ex Fiorentina aveva trovato il gol all'esordio in Champions League ma poi i continui guai fisici lo hanno tenuto lontano dal campo e gli hanno concesso pochissimi minuti in campo con la maglia bianconera addosso. Ora Gonzalez vuole sfruttare questa sosta per rimettersi totalmente in forma ed essere a disposizione di Thiago Motta a partire dall'impegno a San Siro contro il Milan previsto per il rientro dalla pausa, sabato 23 novembre alle 18.

Tuttosport in merito alla situazione scrive: "Nel mirino di Nico c'è San Siro. Soltanto 300 minuti in campo con la Juve: Motta ha bisogno del suo pieno recupero". Nel sottotitolo si legge poi: "Corsa contro il tempo per il Milan: l'argentino si allena con altri sei compagni appena alla Continassa". Ranghi ridottissimi, come tutti i top club, a causa delle Nazionali.