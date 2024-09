Niente finale di Champions, la Gazzetta: "San Siro bocciato"

Nuovo capitolo disonorevole della saga San Siro: questa volta non c'entrano direttamente nè Milan nè Inter e neppure storie di progetti, demolizioni e ristrutturazioni. Anche se pure queste sono cause di quanto deciso e comunicato ieri dalla Uefa: lo stadio di San Siro non ospiterà la finale di Champions League nel 2027, come precedentemente previsto. La Gazzetta dello Sport quest'oggi dedica un approfondimento al tema e titola: "San Siro bocciato".

Nell'occhiello si legge: "Ancora troppe incertezze sul futuro del Meazza che nel 2027 potrebbe essere oggetto di lavori. L'Olimpico adesso è un'ipotesi molto solida". Come rimpiazzo della Scala del Calcio, infatti, la FIGC vorrebbe candidare l'Olimpico di Roma. Nella nota della federazione europea viene fatto riferimento proprio all'impossibilità del Comune di Milano di garantire che lo stadio non avrà lavori al tempo della finale nel 2027. E ora si rischia anche per l'Europeo 2032 per cui, chiaramente, San Siro è uno degli stadi designati a ospitare le partite.