Non solo Alvaro, il CorSera: "I rossoneri inseguono anche Fullkrug"

Alvaro Morata è la notizia del giorno in casa Milan: l'attaccante spagnolo sarà il nuovo numero 9 rossonero e domani (o dopodomani) effettuerà le visite mediche direttamente a Madrid dove si trova dopo aver festeggiato la vittoria dell'Europeo e da dove partirà per le vacanze insieme alla famiglia subito dopo. Da via Aldo Rossi partirà un bonifico da 13 milioni di euro destinato alle casse dell'Atletico Madrid: tanto è il valore della clausola rescissoria inserita nel contratto di Morata. Poi Alvaro firmerà per 4 anni (opzione per il quinto) a 5 milioni a stagione, bonus inclusi.

Eppure, come si racconta da qualche giorno, Morata non sarà l'unico colpo in attacco per il Diavolo. I rossoneri cercano anche un altro profilo così da fornire a Fonseca un reparto con tre uomini. Il Corriere della Sera oggi scrive: "Arriva Morata, farà le visite a Madrid. I rossoneri inseguono anche Fullkrug". Il nome più gettonato in questo momento è quello di Niclas Fullkrug, attaccante 31enne del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca. Sulla lista, come alternativa, c'è anche il nome di Tammy Abraham.