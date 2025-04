Non solo l'allenatore: ecco le priorità del nuovo ds del Milan

Il Milan prosegue la ricerca del suo nuovo direttore sportivo. Nelle ultime ore, Igli Tare ha fatto uno scatto importante verso il club di via Aldo Rossi, il traguardo non è ancora stato tagliato, ma non è lontano dopo l'incontro positivo di ieri con l'ad milanista Giorgio Furlani. Il faccia a faccia non è stato risolutivo e per questo serviranno altre riunioni tra le parti, ma l'albanese è ad oggi il grande favorito per diventare il nuovo ds del Diavolo.

Milan, le priorità del nuovo ds

Tra le priorità del neo dirigente rossonero non c'è solo la scelta del nuovo allenatore (con Tare salirebbero notevolmente le quotazioni di Massimiliano Allegri): dovrà per esempio affrontare subito il tema dei rinnovi di Maignan e Theo Hernandez, programmare il mercato estivo, decidere il futuro di Abraham e Jovic e magari prendere una decisione davanti al possibile assalto del Manchester City per Reijnders.