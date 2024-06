Non solo la punta per il Milan, la Gazzetta: "Il club prepara altri colpi"

La Gazzetta dello Sport questa mattina parla di come il probabile nuovo allenatore del Milan, il portoghese Paulo Fonseca, come richiesta al club abbia avanzato solamente quella di un nuovo numero 9 di livello. Chiaramente però non sarà l'unico innesto rossonero nel corso di quest'estate e la rosea questa lo sottolinea. Il titolo dell'articolo è eloquente: "Il club prepara altri colpi". E quindi vengono fatti almeno tre nomi per i tre ruoli ricercati: mediano di centrocampo, terzino destro e quindi difensore centrale.

Il titolo prosegue così: "Fofana per il centrocampo. A destra c'è Emerson Royal". Quindi nel sottotitolo viene aggiunto sul centrocampista francese: "Il francese del Monaco ha aperto ai rossoneri: costa 20 milioni". Sempre nel sottotitolo viene riportata anche la suggestione per la difesa: "L'ultima idea in difesa è Igor". Per tutti e tre i giocatori i rossoneri cercheranno di spendere più o meno la stessa cifra, attorno ai 20 milioni. Al momento l'ostacolo maggiore sarebbe Royal del Tottenham per cui vengono richiesti almeno 30 milioni: per tale ragione c'è già un piano B pronto, Tiago Santos del Lille.