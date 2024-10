Notte di Champions amara, Tuttosport: "Errori e sfortuna a Leverkusen. Il Milan resta a zero"

Per quanto fatto vedere nel secondo tempo, dal 51esimo in poi, il Milan avrebbe meritato il pareggio, ma molto spesso quando ti confronti con squadre forti ed importanti come il Bayer Leverkusen, questo non basta. La formazione di Paulo Fonseca ci ha provato, è arrivata addirittura a calciare 17 volta a porta, tra parate di Hradecky ed occasioni sprecate, eppure al momento del triplice fischio il risultato era comunque a favore dei tedeschi.

C'è dunque grande rammarico nel Milan, soprattutto per il primo tempo, dove la squadra non è riuscita a mettere in campo quello che l'allenatore gli aveva chiesto e decantato alla vigilia. Quindi okay la sfortuna, ma dietro la sconfitta di Leverkusen ci sono anche una serie di errori che alla fine sono costati cari al Diavolo, tornatosene a Milano con la seconda sconfitta in due partite di Champions League.

Ed è proprio di questo che in apertura questa mattina ha parlato Tuttosport, titolando: "Errori e sfortuna a Leverkusen. Il Milan resta a zero".