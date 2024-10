Novità dall'infermeria. Il CorSport: "C'è Calabria per il Diavolo. Abraham out"

Archiviata, senza però qualche difficoltà, la pratica Club Brugge, il Milan è subito tornato a Milanello per preparare la partita di sabato al Dall'Ara contro il Bologna. Nel frattempo, buone notizie arrivano dall'infermeria rossonera, visto e considerato che Paulo Fonseca potrebbe recuperare qualche infortunato in vista della sfida contro i rossoblù.

In merito a questo argomento Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato: "C'è Calabria per il Diavolo. Abraham out", a conferma del fatto che il capitano potrebbe tornare tra i disponibili del portoghese già per questo weekend, mentre per l'attaccante inglese c'è ancora un po' da aspettare.