Operazione sorpasso riuscita: le prime pagine sul Milan dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Il Milan ha messo la freccia sulla Juventus e ha operato il sorpasso. I rossoneri hanno vinto di misura, o di corto muso come si dice oggi, contro l'Empoli a San Siro, ripagando così della sua stessa moneta Max Allegri e scavalcandolo in classifica al secondo posto. Una magra consolazione che però lascia più sereni in vista del posto Champions e allo stesso tempo potrebbe portare il contentino della qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana. Il campionato però è acnora lungo e ci sono troppe variabili in gioco: dal big match tra Juve e Milan che si giocherà a Torino, agli impegni europei che i rossoneri sperano di portarsi dietro il più a lungo possibile. Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport questa mattina mette il focus su Stefano Pioli e titola così: "Pioli sorpassa e rilancia, mi tengo il Milan". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Gol di Pulisic, Empoli battuto e secondo posto". Poi viene riportata una frase del tecnico, a mo' di risposta alle parole di fiducia di Ibra: "Voglio restare in rossonero il più possibile". Il Corriere dello Sport si concentra più sul pari tra Juve e Atalanta che ha consegnato la seconda piazza al Diavolo e scrive: "Il Milan soffia il secondo posto alla Juve. Pulisic spinge Pioli contro l'Empoli". Quindi Tuttosport che sempre a margine della partita della Juve, scrive su Allegri: "Scavalcato dal Milan". Il QS, infine, titola: "Pulisic piega l'Empoli. Sorpasso Pioli: è secondo".