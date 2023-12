Ora la Champions, Tuttosport: "Decisiva ma con un Leao in più"

Come sempre nelle settimane di Champions League, il Milan non può permettersi il lusso di leccarsi le ferite del post sconfitta di Bergamo ma deve tornare in campo a lavorare. Mercoledì i rossoneri sono attesi dal Newcastle in Inghilterra e si giocheranno le residue speranze europee. Tuttosport titola giustamente: "Champions, mercoledì è decisiva". Il Diavolo accede agli ottavi con una vittoria in Inghilterra e una sconfitta del Psg a Dortmund: serve un miracolo sportivo.

Una piccola buona notizia c'è, però. Tuttosport precisa: "Pioli potrà provarci con un Leao in più". L'allenatore del Milan lo ha confermato, Rafael Leao sta meglio e oggi si allenerà con la squadra. Il portoghese è pronto a rientrare e proverà a dare una scossa a una squadra che ha un disperato bisogno di qualcuno che la prenda per mano.