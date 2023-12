Ordine sul CorSport: "Pioli indifeso alla resa dei conti"

Le reazioni del day after di Atalanta-Milan, partita che il Milan ha perso 3-2, sono negative. Il noto giornalista che segue da vicino le vicende di Casa Milan, Franco Ordine, ha pubblicato questa mattina sul Corriere dello Sport un pezzo sul tecnico rossonero Stefano Pioli dal titolo: "Pioli indifeso alla resa dei conti".

Quell'"indifeso" non sta tanto per l'assenza del club alle spalle del mister ma proprio nella mancanza effettiva di giocatori difensivi per il Milan nelle prossime gare: oltre agli infortunati lungodegenti, c'è da aggiungere alla lista in vista del Monza anche Davide Calabria, espulso contro l'Atalanta. In più Ordine segnala che i tempi sarebbero maturi per accelerare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in società.