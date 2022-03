Osimhen vs Leao, Tuttosport titola: "Facce da Scudetto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Osimhen-Leao, facce da Scudetto". È il titolo che l'edizione odierna di Tuttosport dedica ai due attaccanti in vista della super sfida di domani. "Staffetta Lille, poi la leadership in Napoli e Milan", scrive il quotidiano torinese, che poi aggiunge: "Il napoletano ha avuto un impatto immediato sulla Serie A, Leao invece ha impiegato tre stagioni per la crescita. Il nigeriano sta ritrovando la forma migliore dopo gli incidenti, il portoghese ora ha più fiducia".