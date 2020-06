Pagelle Gazzetta - Gigio super, Romagnoli e Kjaer insuperabili

Gigio Donnarumma è stato il migliore in campo nel Milan secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport. Voto 7 per Gigio, che "non sbaglia niente e regala sicurezza ai compagni". Benissimo anche la coppia Romagnoli-Kjaer (voto 6.5 per entrambi), una "barriera quasi insuperabile", scrive la rosea. Sufficienza piena per Calhanoglu e Kessié, poi solo bocciature, a cominciare dai due terzini, Conti e Calabria (5.5 per loro). Stesso voto anche per Bennacer e Bonaventura, mezzo punto in meno, invece, per Paquetà e Leao. Ma il peggiore in campo è Rebic (4), che rovina i piani di Pioli rimediando una folle espulsione.