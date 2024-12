Parla il proprietario del Milan. Il QS: "Cardinale attacca"

Lo scorso 11 dicembre l'Harvard Business School, noto istituto statunitense dove Giorgio Furlani si è laureato nel 2007, ha rilasciato un interessantissimo case study sull'AC Milan, al quale hanno contribuito con dichiarazioni i principali protagonisti dello stato massimo rossonero, dallo stesso Furlani, al direttore tecnico Geoffrey Moncada, al presidente Paolo Scaroni fino ad arrivare, ovviamente, al Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic.

Non potevano mancare poi le dichiarazioni anche del proprietario e numero uno di RedBird Gerry Cardinale, che tra un retroscena e l'altro sull'acquisizione del club rossonero, ha anche mandato delle frecciate all'altra sponda nerazzurra del Naviglio. Non a caso il QS ha questa mattina in apertura titolato "Cardinale attacca", rifacendosi al pensiero rivolto all'ex proprietario dell'Inter Zhang, che a detta dell'imprenditore americano avrebbe fatto crac dopo lo Scudetto, andando addirittura in bancarotta.