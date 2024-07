Pavlovic e Morata, la Gazzetta: "Milan, doppia occasione"

Il Milan è chiaramente alla ricerca di un nuovo centravanti che possa raccogliere l'eredità della numero 9, lasciata vacante da Olivier Giroud. Eppure ancora non si sono visti passi concreti in avanti del club rossonero che alla sua lista ha aggiunto (come accaduto anche l'estate scorsa per un breve periodo) Alvaro Morata. I rossoneri, però, non cercano solo una nuova punta ma hanno intenzione di rinforzarsi anche in difesa: in questo senso stamattina la Gazzetta dello Sport parla anche del centrale serbo Strahinja Pavlovic, classe 2001 del Salisburgo.

La rosea titola così sui due obiettivi questa mattina: "Milan, doppia occasione. Il gigante Pavlovic idea per la difesa. Davanti pista Morata". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Il serbo del Salisburgo costa 20 milioni per Alvaro c'è una clausola da 13 circa". Poi i due casi vengono affrontati singolarmente. Prima si legge: "Pavlovic è un'ipotesi che potrebbe diventare concreta in caso di cessione di uno dei centrali in rosa, Thiaw su tutti". E poi si continua: "Morata chiede di potersi concentrare sulla Nazionale. Ma i contatti con i suoi agenti sono stati positivi".