Per CorSport è la sera di Morata: "Per stappare la stagione"

vedi letture

Tra i tanti protagonisti in campo questa sera nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana che andrà in scena a Riyad tra Juventus e Milan (ore 20 italiane), ce ne è uno in particolare per cui una gara contro i bianconeri sarà sempre speciale: si tratta ovviamente di Alvaro Morata che affronterà la sua ex squadra in un trofeo che con la Vecchia Signora ha vinto. Ma non c'è spazio per i sentimentalismi, lo spagnolo deve iniziare a dare una scossa significativa alla sua stagione, sempre generosa ma poco costante in termini realizzativi.

Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport che lo inserisce nel duello a distanza con Vlahovic e titola così: "Morata per stappare la stagione". Nell'occhiello il riassunto del suo anno fin qui: "E' un esempio per i compagni ma i tifosi si aspettano più efficacia in zona gol: solo 5 reti in 18 presenze". Stasera si sfidano anche i precedenti contro la sua ex: "Non ha mai segnato da avversario alla sua ex squadra: oggi vuole sbloccarsi in una partita cruciale".