Perché Morata? La Gazzetta: "Segna e impegna le difese. Può favorire anche Leao"

Con l'affare Joshua Zirzkzee ufficialmente saltato, stando a quanto comunicato da Zlatan Ibrahimovic a margine della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca di ieri mattina, il Milan punta tutto su Alvaro Morata e aspetta che il calciatore spagnolo, capitano della nazionale e centravanti dell'Atletico Madrid, esprima la sua volontà al termine dell'Europeo. Questa sera le Furie Rosse si giocano l'accesso alla finalissima contro la Francia di Maignan, Theo e Giroud.

La Gazzetta dello Sport, intanto, questa mattina, si chiede perché Morata può essere l'attaccante giusto per il Diavolo. Titola la rosea: "Alvaro ideale per Fonseca. Segna e impegna le difese. Può favorire anche Leao". A margine dell'articolo ci sono due rimandi al testo ritenuti significativi. Il primo: "Nella Spagna fa un lavoro fondamentale per liberare Yamal e Nico Williams". Da qui gli ipotetici vantaggi per Leao ma anche per Pulisic. Il secondo spunto: "Catalizzatore di palloni, ma in chiave moderna: sa dialogare, sa come attaccare lo spazio".