Piatek-Belotti, La Gazzetta dello Sport: "Tutta la rabbia di Milan-Torino"

Archiviata la vittoria in campionato contro il Brescia, per la squadra di Pioli è tempo di pensare alla Coppa Italia. Questa sera (fischio d’inizio alle 20.45), Romagnoli e compagni affrontano il Toro di Mazzarri, reduce dalla clamorosa sconfitte per 7-0 con l’Atalanta. "Piatek-Belotti, tutta la rabbia di Milan-Torino", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge, sempre in merito ai due attaccanti: "Kris gioca ma è in vendita. Il granata per il riscatto". Si parla anche di mercato, con i "rossoneri su Florentino del Benfica".