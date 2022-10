Pioli batte anche il Monza e vola al primo posto, il CorSport titola: "Il Milan aggancia Kvara in testa"

MilanNews.it

© foto di Pierpaolo Matrone

Con il successo arrivato ieri sera contro il Monza, Stefano Pioli è primo a pari punti con il Napoli. Prestazione convincente per i rossoneri che portano a casa i tre punti anche nella partita "romantica" a San Siro contro i biancorossi. Il Corriere dello Sport ha titolato così in occasione del primo posto dei rossoneri: "Il Milan aggancia Kvara in testa"