Pioli cambia il Milan, CorSport: "Adli in regia, Okafor favorito su Jovic"

L'infortunio rimediato da Krunic contro il Verona obbliga Pioli ha studiare nuove mosse in mezzo al campo. Nel 4-3-3 con cui il Milan dovrebbe scendere in campo a Cagliari, la mediana rossonera - ipotizza il Corriere dello Sport - potrebbe vedere il rilancio di Adli (che finora ha giocato 26 minuti in tutto il 2023) in regia.

Tra i pali dovrebbe esserci ancora una volta Sportiello titolare, mentre sulla fascia sinistra si rivedrà Theo Hernandez. La rifinitura odierna chiarirà inoltre chi tra Okafor e Jovic farà rifiatare Giroud. "Lo svizzero è favorito, mentre Pulisic e Chukwueze restano in ballottaggio", scrive il giornale romano.