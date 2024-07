Pioli in Arabia, il CorSport: "Prima la rescissione con il Milan"

La notizia più importante di ieri è stata forse la decisione di Stefano Pioli di proseguire la sua carriera in Arabia Saudita. Salvo clamorosi colpi di scena last minute, l'ex tecnico rossonero firmerà un triennale con l'Al-Ittihad di Benzema dal valore di 6 milioni più 2 di bonus, secondo le stime riferite questa mattina dal Corriere dello Sport. Nonostante non sia più formalmente l'allenatore rossonero, questa è una trattativa che riguarda ancora il Milan da vicino dal momento che Pioli, con la società di via Aldo Rossi, aveva ancora un anno di contratto.

Scrive il CorSport stamattina: "Pioli vola in Arabia, guiderà l'Al-Ittihad. Contratto triennale: 6 milioni di euro più 2 di bonus a stagione. Troverà in squadra Kanté e Benzema". Nell'occhiello viene affrontato il tema rossonero: "Il tecnico prima di cominciare l'avventura a Gedda firmerà la rescissione di contratto con il Milan". In tal modo da Casa Milan saranno in grado di risparmiare circa 7,4 milioni lordi di stipendio.