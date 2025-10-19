Più Modric che mai. La Gazzetta: "Guiderà il Milan per il primato"

E mentre compagni di squadra più giovani si sono fermati a causa del sovraccarico di impegni tra club e Nazionale, Luka Modric, dopo 757 minuti, è ancora lì pronto a scendere in campo e guidare il Milan con la sua qualità ed esperienza. In qualche modo il croato è riuscito a dribblare guai e problemi, e stasera scenderà regolarmente in campo dal 1' al fianco di Youssouf Fofana e Samuele Ricci, la novità di formazione visto l'infortunio di Adrien Rabiot.

In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina parlato di un "Più Modric che mai" titolando "Guiderà il Milan per il primato", perché il Diavolo balzerebbe da solo in testa alla classifica di Serie A nel momento in cui dovesse battere questa sera la Fiorentina.