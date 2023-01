Polemiche Figc-Lega, il CorSport titola: "Gravina e Casini, scintille su Riyad"

La serata di ieri non è stata una debacle solo per il Milan ma anche per i rapporti tra Figc e Lega che, tramite le parole dei rispettivi presidenti, si sono tirate delle frecciate reciproche. Il Corriere dello Sport ha infatti titolato: "Gravina e Casini, scintille su Riyad". Il tema della discussione è la scelta di aver giocato la Supercoppa, un derby di Milano, in Arabia Saudita. "Quattrocento italiani sui 58 mila spettatori di Riyad, questo mi rattrista", ha dichiarato il numero uno federale Gabriele Gravina. "Rattrista non aver visto l'Italia ai Mondiali in Qatar", è stata la risposta velenosa del presidente delal Lega di Serie A Lorenzo Casini.