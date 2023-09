Problema del gol per Pioli, la Gazzetta: "Leao e poi il vuoto"

vedi letture

Se nelle prime tre partite di campionato, ad agosto, il Milan si era distinto come il miglior attacco del campionato a braccetto con l'Inter con otto reti, dopo la sosta i rossoneri si sono un po' persi dal punto di vista offensivo e in tre gare - Champions inclusa - hanno segnato appena due gol, entrambi realizzati da Rafael Leao. Per questo motivo la Gazzetta dello Sport oggi titola: "Leao e poi il vuoto". E poi nel sottotitolo la specifica: "Pioli aggrappato al gol di Rafa. I bomber di scorta restano a zero".

Il tecnico rossonero si affida alle giocate del suo numero 10: Giroud sta pagando le tante partite giocate, Okafor e Jovic per il momento non sono stati pervenuti così come Chukwueze. Pulisic, invece, sembra che stia vivendo il suo primo momento di flessione. Importante che fin da subito tutti riescano a dare il proprio contributo.