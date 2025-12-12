Pulisic è l'uomo in più, la Gazzetta lo esalta: "Così Christian lancia il Milan"

A oggi, nonostante infortuni e influenze di stagione, il capocannoniere della Serie A è Christian Pulisic. Accanto a lui in classifica, a condividere questo titolo temporaneo, c'è anche Lautaro Martinez: la differenza tra i due è che l'americano ha giocato molto meno partite e soprattutto non è una punta di ruolo come il capitano dell'Inter. Questo non tanto per fare confronti ma per far capire l'impatto che Captain America sta generando sul Milan in questa stagione e ormai da tre anni consecutivi.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport decide di esaltare il numero 11 rossonero e gli dedica un articolo. Nel titolo si legge così: "Pulisic, super Diavolo. Meno ingabbiato e più decisivo, così Christian lancia il Milan". Nel sottotitolo si va alla ricerca della chiave tattica per cui l'americano sta risultando così efficiente: "Nel 3-5-2 di Allegri l'americano è libero di muoversi più spesso a sinistra e colpire. I 9 gol in 12 partite sono la dimostrazione". Per tutte queste ragioni da via Aldo Rossi non si può aspettare per il rinnovo di contratto: "Scade nel 2027 con opzione per un altro anno: si punterà al 2030".