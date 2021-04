QS: "Champions, Ceferin minaccia Juve e Milan"

Un nuovo avvertimento è stato lanciato da Ceferin per chi ancora non ha abbandonato il progetto Superlega. Il comitato esecutivo dell'Uefa è stato aggiornato sugli ultimi sviluppi e sta prendendo in considerazione le possibili contromosse e opzioni. Intanto ha confermato il programma delle semifinali di Champions ed Europa League la prossima settimana, senza adottare alcuna decisione nei confronti dei club ribelli ancora coinvolti nelle competizioni. A scriverlo è il QS. Ceferin ha minacciato Juve, Milan, Barcellona e Real Madrid, che ancora non avrebbero abbandonato il progetto Super League, dicendo che chiunque continui a essere coinvolto non potrà partecipare in futuro alle competizioni Uefa.